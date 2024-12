In deze landen leven de meeste Syrische vluchtelingen

Zondag 8 december is het regime van Assad gevallen. Overal gingen gevluchte Syriërs juichend de straat op. Velen hebben de hoop dat ze snel kunnen terugkeren naar hun land. Sinds de burgeroorlog in 2011 begon, zijn ruim 6 miljoen Syriërs gevlucht. Zij verbleven sindsdien vooral in omringende landen, maar ook in Europa.

Volgens cijfers van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft Turkije meer dan drie miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen, meer dan welk land ook. In de afgelopen dagen hebben honderden Syrische vluchtelingen al de weg naar de Turkse grensovergangen Cilvegozu en Oncupinar gevonden, evenals naar de grensovergang Masnaa tussen Libanon en Syrië.

De leefomstandigheden in met name Libanon, dat meer dan 770.000 Syriërs opvangt, leiden er mede toe dat Syriërs weer snel willen terugkeren naar hun land. Maar deze langverwachte terugkeer en de politieke transitie die nu gaande is, zijn niet zonder problemen. Syrië bevindt zich momenteel in de greep van nieuwe machtsdynamieken, waarbij verschillende facties controle hebben over uiteenlopende regio’s van het land. Daar komt nog de onzekerheid bij over het beleid van de nieuwe machthebbers.

“Een vreedzame overgang is essentieel om ervoor te zorgen dat vluchtelingen veilig naar huis kunnen terugkeren”, reageert Rula Amin, woordvoerder van het Regionale Kantoor van de UNHCR voor het Midden-Oosten. “Respect voor mensenrechten en de veiligheid van alle mensen, ongeacht hun etniciteit of religie, zijn cruciaal.”

Hieronder een overzicht van waar Syrische vluchtelingen zijn opgevangen. Nederland hoort niet bij de meest gastvrije Europese landen, Duitsland, Oostenrijk en Zweden wel. Maar in het algemeen geldt: verreweg de meeste Syriërs zijn elders opgevangen.

Bron: Statista