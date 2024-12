Bundesbank verlaagt groeiverwachtingen voor Duitse economie

FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - De Bundesbank heeft de verwachtingen voor de Duitse economie flink verlaagd. De centrale bank denkt nu dat de grootste economie van Europa en de belangrijkste handelspartner van Nederland in 2025 met slechts 0,2 procent zal groeien. Eerder rekende de Bundesbank nog op een groei van 1,1 procent in het nieuwe jaar.

Voor dit jaar gaat de Bundesbank nu zelfs uit van een economische krimp van 0,2 procent, terwijl eerder werd gerekend op een groei van 0,3 procent. Ook waarschuwt de centrale bank voor een mogelijke nieuwe krimp in 2025 als de Verenigde Staten onder president Donald Trump importtarieven gaan invoeren op Europese goederen.

"De Duitse economie kampt niet alleen met aanhoudende economische tegenwind, maar ook met structurele problemen," zei Bundesbank-president Joachim Nagel, waarbij hij met name wees op de problemen in de industriële sector. Ook de arbeidsmarkt reageert volgens Nagel "merkbaar op de aanhoudende zwakte van de economische activiteit" in het land.