Hogesnelheidstreinen rijden weer naar Marseille

MARSEILLE (ANP/BELGA) - Hogesnelheidstreinen kunnen woensdag weer van en naar Marseille rijden. Het treinverkeer was dinsdag stilgelegd vanwege de grote natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad. Het lokale treinverkeer is nog ernstig verstoord, meldt de Franse spoorwegmaatschappij SNCF.

"Het is opnieuw mogelijk om de hogesnelheidslijn tussen Marseille en station Aix TGV te gebruiken", aldus de SNCF. Het treinverkeer tussen Marseille en Miramas wordt rond de middag hervat.

In de nacht van dinsdag op woensdag is ook een deel van de vluchten hervat op de luchthaven van Marseille.

De grote natuurbrand in de buurt van Marseille is nog niet geblust, maar de brand is wel onder controle. De mensen die geëvacueerd werden, kunnen nog niet naar huis.