In hoger beroep ruim 25 jaar celstraf Naoufal F.

SCHIPHOL (ANP) - De eerder door de rechtbank tot levenslang veroordeelde Naoufal F. heeft woensdag in hoger beroep 25 jaar en vier maanden gevangenisstraf gekregen. Het gerechtshof achtte de 44-jarige Amsterdammer in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol schuldig aan het aansturen van een moordpoging in Diemen in november 2015, maar sprak hem vrij van het geven van de opdracht voor de moord op Ali Motamed in Almere een maand later. Tegen F. was afgelopen december door het Openbaar Ministerie levenslange gevangenisstraf geëist.

F. - bijnaam 'Noffel' - kreeg in 2018 achttien jaar gevangenisstraf voor de aanslag in Diemen. De rechtbank achtte destijds bewezen dat hij een moordcommando had afgestuurd op een Amsterdamse crimineel, die de liquidatiepoging op klaarlichte dag ternauwernood overleefde. In 2019 kwam daar een levenslange celstraf bovenop, toen de rechtbank F. in een nieuw strafproces schuldig bevond aan het aansturen van de moord op Eneco-monteur Ali Motamed. De Iraniër werd in december 2015 voor zijn woning in Almere doodgeschoten.