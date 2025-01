Frankrijk neemt diplomatieke maatregelen tegen Venezuela

PARIJS (ANP/RTR) - Frankrijk komt met nieuwe diplomatieke maatregelen tegen Venezuela. Het Zuid-Amerikaanse land moet het diplomatieke personeel in Parijs inkrimpen.

Venezuela had eerder een vergelijkbare maatregel genomen tegen Frankrijk, Italië en Nederland. Het Venezolaanse regime vindt dat die landen "vijandig" hebben gereageerd op de nieuwe ambtsperiode van president Nicolás Maduro.

Frankrijk geeft sommige Venezolaanse diplomaten nu vijf dagen om het land te verlaten. "Dit besluit is een tegenmaatregel naar aanleiding van de beslissing van de Venezolaanse autoriteiten op 14 januari om onze diplomatieke aanwezigheid in Caracas te verminderen", staat in een verklaring.

Derde ambtstermijn Maduro

De Venezolaanse president Maduro trad deze maand aan voor een derde ambtstermijn. De oppositie stelt dat is gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen en dat de eigen kandidaat Edmundo González Urrutia de echte winnaar is.

Nederland had eerder ook al het aantal Venezolaanse diplomaten beperkt van vier naar twee.