In maand 1000 mensen teruggestuurd bij controles Duitse westgrens

BERLIJN (ANP/DPA) - In de maand sinds de invoering van de Duitse grenscontroles aan de westgrens met onder meer Nederland heeft het land ongeveer duizend mensen de toegang geweigerd en dertig mensensmokkelaars betrapt. In totaal zijn tussen 16 september en 20 oktober zo'n 1700 illegale grensoversteken geregistreerd, meldt het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken.

Duitsland voerde halverwege september controles in bij de grens met Nederland, België, Frankrijk, Denemarken en Luxemburg om illegale migratie, criminaliteit en terreur tegen te gaan. Er is geen informatie bekendgemaakt over bij welke grenzen de mensen zijn weggestuurd, maar het ministerie meldde vorige week aan De Telegraaf dat aan de Nederlandse grens tot dan toe zo'n 170 illegale binnenkomsten zijn vastgesteld en ongeveer tien smokkelaars waren geïdentificeerd.

Bij andere buurlanden in het zuiden en oosten vonden al controles plaats. Daar hebben veiligheidsdiensten het drukker. In een jaar tijd zijn 33.000 mensen aan de grens teruggestuurd en 1400 mensensmokkelaars betrapt. Ook zijn zo'n 57.000 illegale grensoversteken geregistreerd. De Duitse nationale politie komt op 1 november met een overzicht van de totale cijfers en het effect van de grenscontroles.

De coalitiepartijen in Nederland denken ook na over het invoeren van grenscontroles. Ook Frankrijk breidt de controles aan de grens per 1 november uit.