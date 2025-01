Inauguratie Trump mogelijk verplaatst naar binnen door vrieskou

WASHINGTON (ANP) - De inauguratie van Donald Trump komende maandag wordt mogelijk verplaatst naar binnen, melden Amerikaanse media zoals CNN en The New York Times. Het belooft zeer koud te worden, waardoor de hele ceremonie plaats zou moeten vinden in de rotunda van het Capitool, de ronde entreehal van het parlementsgebouw.

Volgens CNN verwachten meerdere ingewijden dat het te koud wordt om de inauguratie buiten te houden. De temperatuur zou "gevaarlijk" laag worden. The Weather Channel verwacht dat het maandag maximaal -5 graden Celsius wordt.

Na de inauguratie zou er ook een parade plaatsvinden tussen het Capitool en het Witte Huis. Er wordt nog gesproken over hoe die parade door kan gaan, maar mogelijk zou die moeten plaatsvinden in de Capital One Arena, een overdekt sportstadion.