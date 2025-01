AEX gaat met winst weekend in, flinke plus voor IMCD

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam heeft vrijdag met winst de beursweek afgesloten. Chemicaliëndistributeur IMCD was daarbij een uitblinker dankzij een koopadvies van de Britse bank Barclays. De chipfondsen Besi, ASMI en ASML deden een stapje terug na de stevige plussen een dag eerder.

De AEX eindigde met een winst van 0,7 procent op 914,24 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 842,82 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,2 procent. De FTSE in Londen steeg 1,4 procent tot een nieuw recordniveau, ondanks een daling van de Britse winkelverkopen in december.

IMCD was koploper in de AEX met een plus van 3,2 procent. Andere winnaars waren onder meer techinvesteerder Prosus, supermarktconcern Ahold Delhaize, verfproducent AkzoNobel en de verzekeraars NN Group en Aegon die koerswinsten tot 2 procent lieten zien.

ASML zakte 0,9 procent en Besi en ASMI werden tot 0,5 procent minder waard. Op donderdag gingen de chipfondsen nog hard omhoog dankzij sterke kwartaalcijfers van de grote Taiwanese chipfabrikant TSMC.