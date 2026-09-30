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Indiase piloot stabiel na steekincident flydubai-toestel

Samenleving
door anp
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TABUK (ANP/AFP/RTR) - De Indiase piloot die tijdens de flydubai-vlucht van Dubai naar Tel Aviv zou zijn aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. Dat laat de Indiase ambassade in Saudi-Arabië weten. Het incident vond woensdagochtend plaats. Tijdens de vlucht zou een van de piloten van het toestel de ander hebben aangevallen en neergestoken, volgens Israël om het toestel te laten neerstorten.
Passagiers wisten dat samen met de andere piloot te voorkomen. De Indiase piloot ligt in een ziekenhuis in Tabuk, de stad in Saudi-Arabië waar het vliegtuig naartoe is uitgeweken. Hij krijgt daar de nodige medische zorg, laat de Indiase ambassade weten.
Er zouden veel Israëliërs aan boord hebben gezeten en Israël gaat uit van een terroristisch gemotiveerde daad. Ook noemt het land het een aanval die bedoeld is om de banden tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël te ondermijnen.
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