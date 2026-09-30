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Volkswagen zegt arbeidsovereenkomsten op, bonden reageren boos

Economie
door anp
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HANNOVER (ANP) - Volkswagen wil het merendeel van de collectieve arbeidsovereenkomsten bij het autoconcern eind dit jaar opzeggen. Het bedrijf hoopt zo meerdere regelingen aan te kunnen passen als onderdeel van een grote kostenbesparingsronde. Vakbondsleiders reageren furieus en dreigen met stakingen.
Volgens Volkswagen zijn de economische omstandigheden voor de automaker zodanig veranderd dat de cao's opengebroken moeten worden. Het bedrijf wijst op handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en hevige concurrentie vanuit China. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Volkswagen nog eens 50.000 banen wil schrappen, boven op eerdere grote ingrepen in het personeelsbestand.
Vakbond IG Metall meldde dat Volkswagen tien overeenkomsten opzegt, waaronder een raam-cao. "Dit is duidelijk vals spel tegenover het personeel en een schaamteloze poging in de portemonnee van werknemers te graaien", zei vakbondsonderhandelaar Thorsten Gröger. Hij zegt dat vanaf januari stakingen mogelijk zijn om de overeenkomsten in ere te herstellen.
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