Inenting voor baby's tegen RS-virus begint in september

BILTHOVEN (ANP) - Baby's kunnen vanaf volgende maand een inenting krijgen tegen het RS-virus. Dat verkoudheidsvirus kan gevaarlijke infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Daarom is de prik toegevoegd aan het Rijksvaccinatieprogramma.

De inenting is beschikbaar voor baby's die op 1 april of daarna zijn geboren. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het geen vaccinatie, maar een immunisatie: "De prik bevat antistoffen tegen het virus. De baby hoeft deze antistoffen dus niet zelf aan te maken, wat bij een vaccinatie wel moet." De inenting beschermt de baby's ongeveer zes maanden.

Het respiratoir syncytieel virus is een van de meest voorkomende verkoudheidsvirussen die in de herfst en winter rondgaan. Het is vooral gevaarlijk voor te vroeg geboren baby's, kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een aangeboren hartafwijking.