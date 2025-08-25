CDA wil dat interne democratie eis wordt voor politieke partijen

DEN HAAG (ANP) - Interne democratie moet een eis worden voor politieke partijen, schrijft het CDA in zijn concept-verkiezingsprogramma. "Interne partijdemocratie versterkt betrokkenheid van burgers en moedigt aan tot meedoen."

Het CDA stelt ook voor om de zittingsduur van de Eerste Kamer te verlengen van vier naar zes jaar. Om de drie jaar zou dan ongeveer de helft van de senatoren worden gekozen. Verder moet er een grens komen aan het aantal moties dat een fractie kan indienen.

Ook NSC stelt in zijn conceptprogramma dat er "minimumeisen" voor interne partijdemocratie komen. D66-Kamerlid Joost Sneller wilde zulke eisen toevoegen aan de Wet op de politieke partijen die momenteel in de Tweede Kamer ligt, maar kreeg hiervoor vorig najaar geen meerderheid. De pleidooien lijken met name gericht op de PVV, waar partijleider Geert Wilders de facto het enige lid is.