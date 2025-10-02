ECONOMIE
Info over doelen diep in Rusland naar Oekraïne, melden media VS

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:09
anp021025084 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten gaan Oekraïne helpen de Russische energie-infrastructuur ook diep in Rusland te treffen, zeggen ingewijden tegen Amerikaanse media. De inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie hebben toestemming gekregen satelliet- en andere informatie te delen die daarbij van dienst kunnen zijn.
De Amerikaanse president Donald Trump slaat een strengere toon aan tegen Rusland nu vredesoverleg maar niet van de grond komt. De klappen die Oekraïne de laatste tijd uitdeelt aan de belangrijke olie- en gasnetwerken in Rusland zullen het Kremlin leren, meent Trump.
Oekraïne en zijn medestanders dringen al langer aan op het verstrekken van informatie waarmee Oekraïne doelwitten in kaart kan brengen, kan selecteren en erop kan mikken. En liefst ook de levering van raketten die deze doelen kunnen treffen, zoals Amerikaanse Tomahawk-kruisraketten.
Trump heeft onlangs ingestemd, meldt The Wall Street Journal. De VS vragen NAVO-bondgenoten hetzelfde te doen.
