Hoe vaak was je een handdoek, wat is het beste voor je huid en het milieu?

gezondheid
door Désirée du Roy
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:05
ANP-465396169
Het voelt wel lekker om iedere dag een nieuwe handdoek uit de kast te trekken, maar is het wel nodig? Dermatologen en milieu-experts zijn het erover eens: de wasmachine kan best wat minder vaak draaien.
Wie zich afdroogt met een handdoek, verwijdert vocht en huidschilfers. Zolang een handdoek goed kan drogen tussen het gebruik door, vormt dat geen probleem. Volgens dermatologen kun je een handdoek die je dagelijks gebruikt om je af te drogen rustig drie tot vier keer gebruiken. Belangrijk is wel dat je ‘m na gebruik goed ophangt, zodat hij volledig kan drogen.
Huid
Vaak handdoeken wassen klinkt hygiënisch, maar kan juist minder goed zijn voor je huid. Restjes wasmiddel blijven soms in de vezels zitten en kunnen irritatie veroorzaken, zeker bij een gevoelige huid of eczeem. Door handdoeken vaker te gebruiken tussen de wasbeurten door, beperk je dat risico.
Milieu
Ook het milieu profiteert als je de wasmand niet elke dag vult. Minder wassen betekent minder water- en energieverbruik en een lagere CO₂-uitstoot. Bovendien gaan je handdoeken langer mee als ze minder vaak in de wasmachine belanden.
Wanneer wel vaker wassen?
Toch zijn er uitzonderingen. Sporthanddoeken of handdoeken die vochtig blijven in een badkamer zonder ventilatie, kun je beter direct in de was gooien. Ook bij huidinfecties of wondjes is direct wassen de verstandigste optie.
Gulden middenweg
Kortom: elke dag een schone handdoek is luxe, maar meestal overbodig. Voor je huid en voor het milieu is drie tot vier keer gebruiken de ideale balans. En dan natuurlijk wassen op 60 graden om bacteriën en schimmels te doden.
Bron: BBC

politie2018imageset_genericlandscape

ANP-529644118

100731098_m

Scherm­afbeelding 2025-10-01 om 16.46.55

ANP-509279423 (1)

generated-image (32)

