Spanje ontbiedt vertegenwoordiger Israël om tegenhouden Flotilla

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 10:20
anp021025085 1
MADRID (ANP/AFP) - Spanje heeft de hoogste Israëlische vertegenwoordiger in Madrid ontboden. Dat meldde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken nadat delen van de activistenvloot die onderweg is naar Gaza werden tegengehouden door Israël.
De Global Sumud Flotilla is onderweg naar Gaza om hulpgoederen te leveren en aandacht te vragen voor de situatie daar. De meeste boten zijn inmiddels onderschept door Israël. De vloot vertrok vanuit Barcelona en volgens de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken varen er 65 Spanjaarden mee.
Israël heeft geen ambassadeur meer in Madrid. Die werd vorig jaar teruggetrokken nadat Spanje een Palestijnse staat had erkend.
