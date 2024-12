Ingewijde: Argentijnse president Milei is Italiaan geworden

ROME (ANP/RTR) - De Argentijnse president Javier Milei heeft het Italiaanse staatsburgerschap toegekend gekregen, bevestigt een ingewijde na berichten in Italiaanse media. Die zegt dat de Italiaanse regering de beslissing heeft genomen op basis van Milei's Italiaanse voorouders.

De president is in Rome voor een ontmoeting met de Italiaanse premier Giorgia Meloni en een evenement van Meloni's partij Fratelli d'Italia. Milei en Meloni onderhouden warme banden. Er zijn geen details bekend over de toekenning van het Italiaanse staatsburgerschap aan Milei.

Sommige Italiaanse politici hebben verontwaardigd gereageerd, omdat de regels veel strenger zijn als het gaat om in Italië geboren kinderen van immigranten. Meloni's rechtse regering weigert de wetgeving daarover te versoepelen. Het Italiaanse staatsburgerschap wordt verleend op basis van bloedbanden. Dat betekent dat zelfs verre afstammelingen een Italiaans paspoort kunnen krijgen.

Milei zei in februari tijdens zijn vorige bezoek aan Italië dat hij zich "75 procent Italiaans" voelt, omdat drie van zijn grootouders Italiaanse wortels hebben. Hij voegde eraan toe een "ongelooflijke passie voor Italiaanse opera" te hebben.