Uitspraak dopingzaak Sinner niet voor einde van het jaar

MONTREAL (ANP) - In de geruchtmakende dopingzaak rond tennisser Jannik Sinner valt geen beslissing voor het einde van het jaar. Dat heeft directeur Olivier Niggli van het mondiale antidopingbureau WADA gezegd. WADA ging in september bij het internationale hof van sportarbitrage CAS in beroep tegen de vrijspraak voor de Italiaanse aanvoerder van de wereldranglijst na een overtreding van de dopingregels.

Sinner, dit jaar winnaar van de Australian Open, US Open en ATP Finals, testte in maart tot twee keer toe positief op het verboden middel clostebol. De 23-jarige Italiaan verklaarde dat het middel in zijn lichaam was beland door toedoen van zijn masseur. Die had bij de behandeling van een wond aan zijn vinger een in Italië vrij verkrijgbare spray gebruikt waarin het verboden product zat. Het tuchtorgaan in het tennis ITIA kon zich vinden in die lezing en besloot Sinner niet te straffen.

WADA is het niet eens met de conclusie en heeft de zaak nu voorgelegd aan het sporttribunaal CAS. De eis is een schorsing van een tot twee jaar. "Voor het einde van het jaar is er geen uitspraak, maar ons standpunt is dat er een verantwoordelijkheid is voor de sporter ten opzichte van de mensen om hem heen", aldus Niggli.