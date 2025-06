Ingrid Coenradie sluit zich aan bij JA21

Oud-staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) sluit zich aan bij JA21. Dat maakte de partij vrijdag bekend. Coenradie was eerder lid van het kabinet namens de PVV, maar keerde die partij de rug toe nadat Geert Wilders had besloten uit de coalitie te stappen. Sindsdien was ze op zoek naar een nieuwe politieke thuisbasis.

Tegen het AD zegt Coenradie dat ze op de kieslijst onder partijleider Joost Eerdmans gaat staan. Coenradie zegt dat ze kiest voor een partij "met realisme" maar sluit opnieuw samenwerken met de PVV niet uit: "Ik wil niets meer mét of vóór Wilders doen. Maar JA21 sluit geen enkele partij bij voorbaat uit", aldus Coenradie in een gesprek met het AD.

Coenradie zegt dat ze zich goed voelt bij de "rechts-realistische" koers van JA21. "De ideeën van JA21 sluiten aan bij mijn eigen overtuigingen - niet alleen inhoudelijk, maar ook qua stijl: zeggen waar het op staat, maar altijd met respect voor anderen. In een coalitieland als het onze bereik je alleen iets als je ook je politieke tegenstanders serieus neemt."

Eerdmans noemt Coenradie een waardevolle versterking. "Ze neemt duidelijke standpunten in, gedreven door een innerlijke overtuiging die je merkt in alles wat ze doet. Haar manier van politiek bedrijven is krachtig en geloofwaardig. We heten haar van harte welkom bij onze groeiende partij."