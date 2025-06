Inhoudelijke behandeling hoger beroep Ali B eind maart 2026

AMSTERDAM (ANP) - Het hoger beroep in de strafzaak tegen Ali B wordt inhoudelijk behandeld op 24, 26 en 30 maart volgend jaar. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam donderdag gemeld. "Niet eerder kon een datum gevonden worden waarop alle procespartijen beschikbaar waren", aldus het hof.

Ali B werd in juli vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar, voor verkrachting en een poging tot verkrachting. De 43-jarige rapper werd door de rechtbank in Haarlem vrijgesproken van twee aanrandingen. Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie (OM) ging in hoger beroep.

Bart Swier, de advocaat van Ali B, liet eerder al weten dat zijn cliënt "overtuigd is van zijn onschuld". Ook deelde Swier dat de artiest "absoluut" aanwezig is bij de behandeling van het hoger beroep.