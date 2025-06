Linkse oppositie zegt vertrouwen in landbouwminister Wiersma op

DEN HAAG (ANP) - De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer hebben geen vertrouwen meer in landbouwminister Femke Wiersma (BBB). De motie van wantrouwen van GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren werd gesteund door SP, DENK, D66 en Volt. Dat is niet genoeg voor een meerderheid, waarmee de motie is verworpen.

Laura Bromet (GroenLinks-PvdA) is helemaal klaar met de landbouwminister. "Deze minister kiest niet voor echte oplossingen, maar voor onderbuikpolitiek. Deze minister kiest niet voor het compromis, maar voor het negeren van Kamermeerderheden." Ze verwijst daarmee naar het instellen van de hogere stikstofgrens, waar de Kamer kritisch op is.

De motie volgt op een stevig debat op woensdag. Daarin uitte ook voormalig coalitiepartij NSC zich uiterst kritisch richting Wiersma. NSC steunde de motie van wantrouwen niet. Hun Kamerlid Harm Holman spoorde in een kort debat de minister nog maar eens aan om snel aan de slag te gaan met het verminderen van de stikstofuitstoot.