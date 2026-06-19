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Inspecteur drong bij De Jonge aan op bredere blik op coronacrisis

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 12:08
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DEN HAAG (ANP) - Voormalig hoofdinspecteur curatieve zorg Marina Eckenhausen drong er in juni 2020 bij zorgminister Hugo de Jonge op aan om de coronacrisis breder te bekijken. Volgens haar was er te veel aandacht voor het medische oogpunt. "Dat zeg ik met een medische achtergrond."
"Het kan niet alleen de verantwoordelijkheid zijn van jou als minister van Volksgezondheid, het kleeft aan alles en iedereen en het beïnvloedt de hele samenleving in al zijn haarvaten", herhaalde Eckenhausen haar woorden gericht aan De Jonge tegen de parlementaire enquêtecommissie corona. "Je hebt een veel bredere sociale, gedragskundige en economische politiek nodig om deze crisis met elkaar schouder aan schouder aan te pakken."
"Een leerles voor een pandemie: het is per definitie geen zorgcrisis. Het is een samenlevingscrisis. Je hebt de hele samenleving nodig om een pandemie te bestrijden", zei Eckenhausen. Ze opperde dat een dergelijke crisis eigenlijk een soort "oorlogskabinet" nodig heeft om te kijken naar alles wat nodig is.
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