Inspectie erkent fouten in onderzoek detentie oud-advocaat Weski

DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Justitie en Veiligheid geeft toe dat zij fouten maakte in een onderzoek naar de geheime detentielocatie van Inez Weski (70). De voormalige advocate diende in oktober een klacht in tegen de inspectie. Die startte daarop een intern onderzoek.

Weski werd in 2023 aangehouden op verdenking van het doorspelen van informatie van haar voormalige cliënt Ridouan Taghi naar de buitenwereld. Zij zat de eerste negen dagen van haar voorarrest vast op een geheime locatie in Kamp Zeist.

"De passage over haar welzijn had geen feitelijke basis en had niet in de rapportage mogen worden opgenomen", concludeert de inspectie. Volgens de instantie ontbrak er onder meer wederhoor. "De tekortkomingen hebben de zorgvuldigheid en navolgbaarheid van het onderzoek beperkt." Daarom doet de inspectie nader onderzoek naar de geheime detentielocatie.