Wiersma: publicatie uitstootgegevens moet 'eerlijk en zorgvuldig'

DEN HAAG (ANP) - Demissionair landbouwminister Femke Wiersma wil "eerlijk en zorgvuldig" te werk gaan bij het openbaar maken van uitstootgegevens van boeren. Dat laat zij via een woordvoerder weten na een kritische brief van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat haar ervan beticht de publicatie van deze data doelbewust te vertragen.

"Ik wil dat agrarische ondernemers tijdig worden geïnformeerd als hun gegevens openbaar worden gemaakt, zodat zij hun zienswijze kunnen geven of bezwaar kunnen maken", zegt Wiersma. "Dat is extra belangrijk, omdat het ook om woonadressen van ondernemers en hun gezinnen gaat, waar zij zich veilig moeten voelen."

Wiersma is op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht de door Follow the Money en NRC opgevraagde gegevens te publiceren. Zij vindt dat alle boeren die het betreft daar eerst zelf iets van moeten kunnen vinden. Dat proces kost veel tijd en geld en daar is de adviesraad kritisch over. Die vindt de aanpak van Wiersma grenzen aan "misbruik" van de Woo. De minister weerspreekt dat.