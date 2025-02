Inspectie gaat misstanden met arbeidsmigranten harder bestraffen

DEN HAAG (ANP) - Minister Eddy van Hijum (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verandert de werkinstructies van de Arbeidsinspectie zodat bedrijven harder bestraft worden als zij arbeidsmigranten slecht behandelen. Bij ernstige misstanden mogen bedrijven zelfs tijdelijk worden stilgelegd, schrijft de bewindsman in een Kamerbrief.

Voorbeelden van zulke misstanden zijn dat arbeidsmigranten weinig betaald krijgen, heel lang moeten werken, hun bankpassen of reisdocumenten worden ingenomen of dat ze moeten slapen op de werkplek. Een bedrijf kan worden stilgelegd als het op meerdere manieren over de schreef gaat.

Voor dit nieuwe beleid hoeft Van Hijum de wet niet aan te passen. Zijn ambtenaren hebben uitgezocht dat de huidige regels het mogelijk maken om op deze manier in te grijpen.

Vanaf begin deze maand krijgen bedrijven bovendien hogere boetes als zij arbeidsmigranten aan het werk zetten zonder te beschikken over de juiste vergunningen.