Iets meer treinen in NS-dienstregeling 2026

UTRECHT (ANP) - In de nieuwe dienstregeling van NS die in december van dit jaar ingaat, wil het bedrijf met "enkele verbeteringen" komen. Op meerdere trajecten begint het treinverkeer eerder op de dag, en rijden de treinen tot later door.

Bijvoorbeeld tussen Den Haag, Amersfoort en Zwolle rijdt de laatste intercity straks elke dag een half uur langer door, is het plan. Dat geldt ook voor de sprinter die tussen Utrecht en Zwolle rijdt. Tussen Den Haag en Breda wil NS van zondag tot en met donderdag tot later doorrijden, net als tussen Rotterdam en Roosendaal.

Verder is het bedrijf van plan om op werkdagen vier keer per uur te rijden tussen Amersfoort en Deventer. Dat is nu alleen in de spits zo. Ook gaat de huidige verbinding tussen Zwolle en Roosendaal een keer per uur doorrijden naar Vlissingen. Dat was al eerder afgesproken om Zeeland te compenseren voor het mislopen van de marinierskazerne in Vlissingen.

Vier sprinters

Op zaterdag wil NS tussen 10.00 uur en 20.00 uur vier keer per uur een sprinter rijden tussen Den Haag Centraal en Dordrecht. Nu zijn dat er twee.

De plannen zijn nog niet definitief. Reizigersorganisaties en regionale overheden mogen nog advies geven, en spoorbeheerder ProRail moet nog bekijken of er genoeg ruimte is op het spoor. In het najaar wordt duidelijk of alle plannen kunnen doorgaan.