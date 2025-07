Inspectie: jonge asielzoekers hebben betere hulp nodig

UTRECHT (ANP) - Minderjarige asielzoekers die zonder ouders naar Nederland zijn gekomen, hebben betere hulp nodig. De voogdijorganisatie Nidos moet de begeleiding van de alleenstaande minderjarige vluchtelingen daarom verbeteren. Dat wil de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Volgens de inspectie hebben de jongeren vaak trauma's opgelopen en is hun toekomst onzeker. In Nederland kunnen ze in kleine locaties of bij gastgezinnen worden opgevangen. Nidos moet bij plaatsing inschatten welke risico's jongeren lopen, maar doet dat momenteel niet goed genoeg, constateert de inspectie. Ook worden de dossiers niet goed bijgehouden, en is niet genoeg te zien dat jeugdbeschermers "planmatig en doelgericht" handelen.

De inspectie zegt wel dat de laatste jaren veel jonge vluchtelingen naar Nederland zijn gekomen en dat er te weinig plekken voor hen zijn.