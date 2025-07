Polen gaat grenscontroles instellen bij Duitse en Litouwse grens

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen gaat tijdelijke grenscontroles instellen langs de grenzen met Duitsland en Litouwen, heeft premier Donald Tusk aangekondigd. De controles moeten komende maandag ingaan.

Tusks liberale regering wordt door nationalistische oppositiepartijen ervan beschuldigd grote aantallen ongedocumenteerde migranten toe te laten, die door Duitsland zijn teruggestuurd. De regering zegt dat de aantallen beperkt zijn. Duitsland voert al sinds oktober 2023 grenscontroles uit bij de Poolse grens.

Het debat over migratie is in Polen de laatste weken steeds heftiger geworden. Rechtse activisten zijn op eigen houtje grenscontroles begonnen aan de Duitse grens.

Migratiecrisis

Tusk zei tijdens een regeringsvergadering dat "de tijdelijke herinvoer van grenscontroles nodig is om de ongecontroleerde migrantenstromen op de Pools-Duitse grens tot een minimum te beperken".

Polen zegt dat het te maken heeft met een migratiecrisis die is georganiseerd door Belarus en Rusland om de EU te destabiliseren.