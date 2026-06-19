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Inspectie overvallen door besluit verpleeghuizen te sluiten

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 11:28
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DEN HAAG (ANP) - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) werd tijdens de eerste coronagolf verrast door het besluit van het kabinet om geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen. Toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen zei tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie dat de inspectie dat besluit graag van tevoren had geweten.
"Maar ik heb respect voor de mensen die zulke moeilijke beslissingen moesten nemen", zei Eckenhausen. Ze wilde namens zichzelf of de inspectie niet ingaan op wat ze vond van het besluit. "Dat is niet aan mij."
Eckenhausen zei dat de inspectie niet heeft gecontroleerd of het bezoekverbod wel streng werd gehandhaafd door verpleeghuizen. "We vertrouwden de professionals. Er moest ook ruimte zijn voor uitzonderingen als een patiënt op sterven lag. Het was niet aan ons om dat te handhaven. Wij zien toe op de kwaliteit van de zorg."
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