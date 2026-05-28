ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Inspectie: telefoons asielzoekers mogen niet worden doorzocht

Samenleving
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 12:01
anp280526119 1
DEN HAAG (ANP) - Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen, mogen niet worden onderzocht totdat daar een gedegen wettelijke basis voor is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek.
De Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers onderzoekt telefoons en laptops van asielzoekers om hen te identificeren. Daarbij vangen zij ook mogelijke risicosignalen op, zoals foto's van extreem geweld of wapens. Na diverse uitspraken van de Raad van State bleek dat de wettelijke basis voor dit onderzoek ontbrak en werd besloten asielzoekers om toestemming te vragen om hun telefoons te doorzoeken.
Maar die toestemming is niet genoeg, concludeert de inspectie. "Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. Vragen om toestemming is in dit soort gevallen doorgaans niet passend in de verhouding tussen burger en de overheid en daarom problematisch."
loading

POPULAIR NIEUWS

252327901_m

1+1 gratis: waarom die aanbiedingen in de supermarkt je juist alleen maar geld kosten

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

anp 468499438

Deze milieuvriendelijke truc werkt perfect om de gootsteen te ontstoppen

150034028_m

Fantaseren over een ander tijdens de seks, is dat slecht voor je relatie?

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

Loading