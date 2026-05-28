Inspectie: telefoons asielzoekers mogen niet worden doorzocht

DEN HAAG (ANP) - Telefoons en laptops van asielzoekers die Nederland binnenkomen, mogen niet worden onderzocht totdat daar een gedegen wettelijke basis voor is. Toestemming van de asielzoekers zelf is niet voldoende, concludeert de Inspectie Justitie en Veiligheid na een onderzoek.

De Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers onderzoekt telefoons en laptops van asielzoekers om hen te identificeren. Daarbij vangen zij ook mogelijke risicosignalen op, zoals foto's van extreem geweld of wapens. Na diverse uitspraken van de Raad van State bleek dat de wettelijke basis voor dit onderzoek ontbrak en werd besloten asielzoekers om toestemming te vragen om hun telefoons te doorzoeken.

Maar die toestemming is niet genoeg, concludeert de inspectie. "Een asielzoeker is afhankelijk van de overheid. De telefoon niet afgeven kan in zijn beleving mogelijk zijn asielprocedure schaden. Vragen om toestemming is in dit soort gevallen doorgaans niet passend in de verhouding tussen burger en de overheid en daarom problematisch."