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Inspectie: veiligheid onder druk in jeugdgevangenis Lelystad

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 14:38
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LELYSTAD (ANP) - In de jeugdgevangenis in Lelystad staat de veiligheid van jongeren en personeel ernstig onder druk. Dat concluderen de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie van het Onderwijs na onderzoek.
In de justitiële jeugdinrichting zitten jongeren die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een delict. Bij hen staat niet het straffen voorop, maar opvoeding en behandeling. Door een personeelstekort van ongeveer 35 mensen moeten dagprogramma's voor jongeren worden ingekort, waardoor zij te lang op hun kamer moeten blijven, schrijft de inspectie.
Directie en raad van bestuur van Stichting Pluryn, waar de gevangenis onder valt, sturen de jeugdgevangenis volgens de Inspectie op "alle niveaus gebrekkig aan, van de strategische besluitvorming tot de dagelijkse aansturing van medewerkers". Ook slaagde de leiding er de afgelopen periode niet in genoeg kwalitatief personeel aan te trekken.
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