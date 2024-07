Instroom asielzoekers blijft relatief laag

DEN HAAG (ANP) - Beduidend minder asielzoekers komen in deze periode naar Nederland dan vorig jaar. In de afgelopen week zijn ongeveer 800 asielaanvragen geregistreerd, tegen 1200 in dezelfde week vorig jaar en 1000 in die week van 2022. De wekelijkse cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid, die dinsdag naar buiten zijn gebracht, geven geen verklaring.

Het is de zevende week op rij dat de instroom lager ligt dan in dezelfde week een jaar geleden. Dat is sinds begin 2021 niet voorgekomen. In de afgelopen zeven weken hebben ongeveer 5400 mensen asiel aangevraagd. In diezelfde periode in zowel 2022 als 2023 waren er ongeveer 7000 aanvragen.

De totale instroom is nog wel iets hoger dan voorheen, maar het verschil wordt kleiner. Sinds het begin van het jaar zijn er ongeveer 25.000 asielaanvragen genoteerd. In 2022 en 2023 stond de teller na 28 van de 52 weken op ongeveer 23.000 aanvragen.

De cijfers van het ministerie zijn elke week afgerond op honderdtallen. Het exacte aantal asielaanvragen is daardoor niet bekend. Bovendien gaat het niet alleen om nieuwe aanvragen, maar bijvoorbeeld ook om nareizigers. Zij mogen naar Nederland komen om zich aan te sluiten bij een familielid dat asiel heeft gekregen. Ook mensen die opnieuw asiel aanvragen, zijn meegenomen in de cijfers.