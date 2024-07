Eindhoven krijgt 275 miljoen euro voor opleidingen chipsector

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet stelt de regio Eindhoven 275 miljoen euro in het vooruitzicht om mensen op te leiden voor werk in de microchipsector, melden ministers Dirk Beljaarts (Economische Zaken) en Eppo Bruins (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Delft maakt aanspraak op 43 miljoen euro, Twente op 72 miljoen euro en Groningen op 29 miljoen euro.

De ministers geven op deze manier invulling aan het 'project Beethoven' dat het vorige kabinet heeft opgezet om chipbedrijven zoals ASML in Nederland te houden. Een onderdeel hiervan was dat het kabinet honderden miljoenen euro's zou investeren om nieuwe werknemers op te leiden op mbo-, hbo- en wo-niveau.

Hans de Jong, voormalig president van Philips Nederland, is door het kabinet aangesteld als speciaal gezant om deze plannen uit te werken. Dat heeft hij gedaan in samenwerking met de regio's Eindhoven (ook bekend als Brainport), Delft, Groningen en Twente. De genoemde geldverdeling is daar een onderdeel van.

De ministers staan positief tegenover het plan en nemen de adviezen van De Jong over. Maar de regio's moeten eerst meer gedetailleerde plannen uitwerken om het geld daadwerkelijk te ontvangen.