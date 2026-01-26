ECONOMIE
Interim-president Venezuela: klaar met orders uit Washington

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 4:48
anp260126043 1
CARACAS (ANP) - Waarnemend president van Venezuela Delcy Rodríguez heeft zondag aangegeven dat ze genoeg heeft van bevelen uit de Verenigde Staten. Daarmee verwees ze naar de druk die Washington op Venezuela uitoefent sinds de gevangenneming van Nicolás Maduro.
"Het is genoeg geweest met de orders uit Washington aan het adres van de Venezolaanse politiek. Laat ons Venezolaanse politici onze meningsverschillen en interne conflicten oplossen. Het is genoeg geweest met buitenlandse grootmachten", zei Rodríguez tijdens een speech voor oliearbeiders in de staat Anzoátegui.
Rodríguez werd op 5 januari benoemd tot interim-president, nadat de socialistische president Maduro tijdens een militaire operatie door de VS was opgepakt en meegenomen naar New York. Daarop kondigde Trump aan dat Washington tot nader order Venezuela zou "runnen".
