ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Elf doden bij aanval op Mexicaans voetbalveld

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 6:05
anp260126045 1
SALAMANCA (ANP/AFP) - Bij een gewapende aanval op een voetbalveld in de Mexicaanse stad Salamanca zijn zondag zeker 11 mensen omgekomen. Twaalf anderen liepen schotwonden op, melden lokale autoriteiten.
Zaterdagavond werden in de stad in de centraal-Mexicaanse staat Guanajuato vier zakken met menselijke resten gevonden. De burgemeester laat weten dat er een onderzoek is gestart naar de incidenten.
Guanajuato heeft een goed lopende industrie met autofabrieken en meerdere toeristische attracties. Maar de staat scoort ook hoog in de officiële moordstatistieken van het land, vanwege de strijd tussen verschillende bendes.
loading

POPULAIR NIEUWS

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

generated-image

De 5 slechtste ideeën van de 21e eeuw – en hoe ze mislukten

ANP-427009134

Tot 1500 euro boete: wanneer mag de Duitse politie je telefoon doorzoeken op flitsapps?

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

Loading