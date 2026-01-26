Elf doden bij aanval op Mexicaans voetbalveld

SALAMANCA (ANP/AFP) - Bij een gewapende aanval op een voetbalveld in de Mexicaanse stad Salamanca zijn zondag zeker 11 mensen omgekomen. Twaalf anderen liepen schotwonden op, melden lokale autoriteiten.

Zaterdagavond werden in de stad in de centraal-Mexicaanse staat Guanajuato vier zakken met menselijke resten gevonden. De burgemeester laat weten dat er een onderzoek is gestart naar de incidenten.

Guanajuato heeft een goed lopende industrie met autofabrieken en meerdere toeristische attracties. Maar de staat scoort ook hoog in de officiële moordstatistieken van het land, vanwege de strijd tussen verschillende bendes.