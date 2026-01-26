Titelverdedigster Keys uitgeschakeld op Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Titelverdedigster Madison Keys is uitgeschakeld op de Australian Open. De Amerikaanse nummer negen van de plaatsingslijst verloor in de vierde ronde van haar landgenote Jessica Pegula, die als zesde is geplaatst: 6-3 6-4. Pegula bereikt door de overwinning voor de vierde keer in haar carrière de kwartfinales in Melbourne.

Keys had vanaf het begin moeite met het agressieve spel van Pegula en maakte te veel fouten. Beide speelsters hadden in hun eerste drie wedstrijden dit toernooi nog geen set verloren. Pegula liep in de eerste set snel uit naar 3-0 en wist de set vervolgens in slechts 31 minuten binnen te halen.

Keys begon de tweede set aanvallend, maar verloor desondanks direct haar servicegame. De 31-jarige Pegula hield daarna stand, ondanks de toenemende druk, en stelde de overwinning veilig.

Pegula neemt het in de kwartfinales op tegen de winnares van het duel tussen de als vierde geplaatste Amerikaanse Amanda Anisimova en de Chinese outsider Wang Xinyu.