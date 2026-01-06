Invloedrijke Hongaarse filmmaker Béla Tarr (70) overleden

BOEDAPEST (ANP) - De Hongaarse filmmaker Béla Tarr is op 70-jarige leeftijd overleden, meldt persbureau MTI. Hij overleed na een lang ziekbed. Tarr wordt gezien als een van de belangrijkste Europese filmauteurs van de afgelopen decennia.

Hij won tientallen prijzen, onder meer op de festivals van Berlijn en Cannes, en kreeg in 2023 een European Film Award voor zijn oeuvre.

Tarrs films waren vaak in zwart-wit, met lange shots en minimale montage. Zijn werk had een beschouwend karakter en schetste een somber mens- en wereldbeeld.

Laatste werk

Zijn doorbraak was de film Damnation (1988). Zijn meest geprezen werken zijn het ruim zeven uur durende Sátántangó (1994), over de ineenstorting van het communisme, en Werckmeister harmóniák (2000). Beide zijn gebaseerd op romans van László Krasznahorkai, die in 2025 de Nobelprijs voor Literatuur won.

Zijn laatste werk, The Turin Horse, maakte Tarr al in 2011. Hij zei dat hij hiermee zijn filmstijl tot de essentie had teruggebracht en zichzelf niet meer kon verbeteren.