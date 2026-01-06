Australian Open keert in 2026 recordbedrag aan prijzengeld uit

MELBOURNE (ANP/DPA) - De Australian Open keert een recordbedrag aan prijzengeld uit voor de editie van 2026. In totaal is er 74,9 miljoen Amerikaanse dollar te verdelen, zo'n 64 miljoen euro. Dat is een toename van 16 procent in vergelijking met vorig jaar, meldt de organisatie.

De kampioen bij de mannen en vrouwen ontvangt 4,15 miljoen dollar. Dat is 3,54 miljoen euro. Het prijzengeld is ook verhoogd voor tennissers die worden uitgeschakeld in de eerste paar ronden. De speler die verliest in de eerste ronde ontvangt maar liefst 150.000 dollar (128.000 euro).

De Australian Open begint op 18 januari en duurt tot en met 1 februari.