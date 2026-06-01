Inwoners ontvluchten Beiroet uit angst voor Israëlische aanvallen

BEIROET (ANP/DPA/RTR) - Inwoners van de zuidelijke buitenwijken van de Libanese hoofdstad Beiroet ontvluchten hun woonplaats uit angst voor Israëlische aanvallen. Het Libanese leger heeft troepen ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde eerder maandag aan dat zijn land de zuidelijke buitenwijken opnieuw zal aanvallen. Het Israëlische leger vaardigde een evacuatiebevel uit voor die wijken.

Verschillende scholen in Beiroet zouden ouders hebben gevraagd hun kinderen op te halen om ze in veiligheid te brengen.

De afgelopen week is de Israëlische militaire inzet flink opgeschroefd in Libanon. Het Iraanse persbureau Tasnim meldde maandag dat Iran de vredesonderhandelingen met de VS staakt vanwege het aanhoudende geweld in Libanon.