Inzet Evertsen niet verlengd, schip keert binnenkort terug

DEN HAAG (ANP) - De inzet van het luchtverdedigings- en commandofregat de Zr.Ms. Evertsen in het Middellandse Zeegebied wordt niet nogmaals verlengd, schrijven ministers Dilan Yeşilgöz (Defensie) en Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Het schip hielp daar een Frans vliegdekschip bij het beveiligen van de oostelijke Middellandse Zee, na aanvallen op Cyprus.

In overleg met de Fransen is besloten de inzet niet te verlengen. Daarom keert het schip "begin mei" terug naar Nederland.