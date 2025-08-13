Gambiaans babymeisje van een maand sterft na illegale besnijdenis

Het meisje was bij aankomst in het ziekenhuis door bloedverlies al gestorven Twee vrouwen zijn gearresteerd vanwege hun vermeende betrokkenheid bij de dood van de baby.

Volgens Unicef worden bijna nergens ter wereld zoveel meisjes besneden als in Gambia. Bijna driekwart van de meisjes en vrouwen tussen 15 en 49 jaar is besneden. De besnijdenissen worden bijna uitsluitend uitgevoerd door vrouwelijke familieleden. Omdat vgv verboden is, gebeurt dit vaak thuis en in het geheim, zonder toezicht van een arts.

Wereldwijd zijn naar schatting meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes besneden.

In Gambia is ontstemd en woedend op het voorval gereageerd. “Cultuur is geen excuus, traditie is geen schild. Dit is geweld, puur en simpel”, liet nonprofitorganisatie Women In Leadership and Liberation, in een verklaring weten. Ook de Gambiaanse vrouwenrechtenactivist Jaha Dukureh beklaagt zich op Instagram over het feit dat Gambia nu opnieuw in opspraak komt vanwege meisjesbesnijdenis. ‘Wanneer gaan we in dit land onze dochters beschermen?’

Al tien jaar verboden

Genitale verminking is al tien jaar verboden in Gambia. Overtreders kunnen rekenen op een boete en een gevangenisstraf tot drie jaar. Als een meisje door de uitvoering van het ritueel overlijdt, kunnen de uitvoerders van het ritueel levenslang krijgen. Toch is er sinds de wet in 2015 werd aangenomen maar één iemand veroordeeld, in 2023.

In Afrikaanse landen als Gambia is meisjesbesnijdenis cultureel, maar ook vaak religieus geworteld. In West- en Oost-Afrikaanse landen komt het bovengemiddeld veel voor. Wereldwijd zijn naar schatting meer dan 200 miljoen vrouwen en meisjes besneden.