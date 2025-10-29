ECONOMIE
Ipsos: landelijke opkomst tot nu toe 65 procent

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 20:32
anp291025270 1
DEN HAAG (ANP) - Tot 19.45 uur heeft ongeveer 65 procent van de kiesgerechtigden gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat melden de NOS en RTL Nieuws op basis van Ipsos I&O. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2023 was het landelijke opkomstcijfer op dit tijdstip met 66 procent iets hoger.
De landelijke opkomst is al de hele dag iets lager dan twee jaar geleden. Het beeld is per gemeente anders. Zo meldde de gemeente Amsterdam dat de opkomst in de hoofdstad om 18.00 uur juist iets hoger was dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen op dat tijdstip.
