Ipsos: Nederlanders maken zich minder zorgen over klimaat

Mensen maken zich minder zorgen over het klimaat. Vooral bij jongvolwassenen neemt de bezorgdheid af. Klimaatverandering zakt naar de achtergrond door andere problemen, zoals oorlogen, woningnood en de verkiezing van Donald Trump, constateert onderzoeksbureau Ipsos. "Klimaat is voor jongeren een abstract begrip doordat het nog weinig zichtbare invloed heeft op hun directe omgeving", verklaren de onderzoekers.

Ipsos vroeg begin dit jaar ruim 2500 volwassenen naar hun meningen en zorgen. Zo'n 61 procent zei zich "veel zorgen" of "enige zorgen" over klimaat te maken. Vorig jaar was dit 66 procent, een jaar eerder 71 procent. Andersom groeit de groep die zich "niet zo veel zorgen" of "helemaal geen zorgen" maakt.

Mensen zijn ook minder duurzaam bezig. Jongeren reizen bijvoorbeeld vaker met het vliegtuig, douchen langer en eten minder milieuvriendelijk. Voor een deel komt dat doordat duurzame keuzes moeilijker en duurder zijn, zegt Ipsos.