Tuinbouw vreest minder te kunnen telen door afname pesticiden

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse tuinbouw vreest minder groente, fruit en bloemen te kunnen telen als tuinders minder bestrijdingsmiddelen mogen gebruiken. Nederland moet in 2027 de waterkwaliteit op orde hebben om te voldoen aan Europese regels. Maar daarvoor moeten de te hoge concentraties pesticiden op veel plekken, afkomstig van onder meer de tuinbouw, omlaag.

Dat kan gevolgen hebben voor telers, waarschuwen brancheorganisaties Glastuinbouw Nederland, de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en een plantonderzoeker van Wageningen University & Research (WUR). Glastuinbouw Nederland schat dat de helft tot driekwart van de kassentelers zich zorgen maakt over de daling van het gebruik van middelen. Bijvoorbeeld over hoeveel opbrengst ze dan verliezen bij ziekten en plagen.

De KAVB stelt dat vooral voor onkruidbestrijding nog geen geschikte alternatieven zijn. "Bij gebrek aan groene alternatieven voor fungiciden en insecticiden zullen ziekten en plagen toenemen, met grote gevolgen voor de opbrengst."

Systeemverandering

Esmée de Graaf, onderzoeker plantweerbaarheid van de WUR, merkt ook dat er voor sommige middelen nog geen goede biologische alternatieven zijn. Ze spreekt echter liever van een systeemverandering waarbij zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, omdat biologische middelen volgens haar niet altijd beter zijn. Vooral kleinere bloemen- en plantentelers met minder geld krijgen het over zo'n anderhalf jaar moeilijker. "Als ze geen systeemverandering doorvoeren, worden hun planten bijvoorbeeld opgegeten door bladluizen en kunnen ze die niet verkopen", zegt ze tijdens de internationale vakbeurs GreenTech, die deze week plaatsvindt in de RAI in Amsterdam.

De Graaf verwacht dat veel grotere bedrijven hun gebruik van chemische middelen makkelijker kunnen verminderen. Volgens haar verschilt de systeemverandering per gewas omdat elk gewas last kan krijgen van een specifieke ziekte of plaag. Ze noemt als voorbeeld schimmelinfecties in de leliebollenteelt.

Ook bij land- en tuinbouworganisatie LTO zijn zorgen van telers bekend over het beschikbaar houden van gewasbeschermingsmiddelen. "Ik durf wel te zeggen bij alle telers", stelt beleidsadviseur Daniël Ende. De zorgen komen volgens hem niet specifiek door de Europese regels voor water.