Zondag opnieuw atoomoverleg tussen Iran en VS in Oman

MUSCAT (ANP/AFP) - De Verenigde Staten en Iran gaan komende zondag opnieuw praten over het Iraanse kernprogramma, heeft de Omaanse minister van Buitenlandse Zaken Badr al-Busaidi aangekondigd. Het is het zesde overleg sinds de besprekingen in april werden hervat en vindt plaats in Muscat, de hoofdstad van Oman.

Iran en de VS proberen de atoomdeal uit 2015 nieuw leven in te blazen. Toen stopte Iran met een groot deel van het nucleaire programma in ruil voor Amerikaanse sanctieverlichting. Drie jaar later trok de Amerikaanse president Donald Trump zijn land terug uit de overeenkomst.

Trump zei woensdag dat hij steeds minder vertrouwen heeft dat de onderhandelingen iets zullen opleveren, omdat Iran de gesprekken zou vertragen. Enkele uren later kondigde hij aan Amerikaans personeel weg te halen uit het potentieel "gevaarlijke" Midden-Oosten. Volgens een Iraanse functionaris proberen de VS de druk op Iran op te voeren.