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Iraans medium: beloning voor doden of vangen Amerikaanse soldaten

Samenleving
door anp
zondag, 16 augustus 2026 om 13:31
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TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse Revolutionaire Garde heeft een beloning uitgeloofd voor elke Amerikaanse soldaat die gedood of gevangengenomen wordt. Dat meldt het Iraanse nieuwsportaal Avash. Het zou gaan om een bedrag van bijna 30.000 dollar (ongeveer 26.000 euro).
Volgens het bericht zou het dubbele bedrag worden betaald aan vrouwen die Amerikaanse soldaten gevangennemen of doden. De beloning zou zijn uitgeloofd door legerleider Amir Hatami.
De spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran houden aan. Beide landen hebben de afgelopen weken herhaaldelijk het tijdelijke akkoord geschonden, dat de voorzet moest zijn voor een permanent einde van de oorlog.
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