Iraanse academici: Nederland, doe meer aan veiligheid Iraniërs

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse overheid moet meer doen om de veiligheid van mensen van Iraanse komaf te waarborgen. Dat zegt Shahin Sultany Taied, voorzitter van de Vereniging van Iraanse Academici in Nederland naar aanleiding van het neerschieten van een Iraniër in Schoonhoven. "Ik weet niet hoe, maar dat moeten we bekijken."

"Het regime is in het nauw", zegt Sultany Taied. "Daardoor moeten we goed oppassen. Iran voert nu terroristische acties uit in het buitenland." De Nederlandse overheid moet volgens hem daarom de veiligheid van Iraniërs goed in de gaten houden.

Het is nog niet bekend waarom de 36-jarige man uit Schoonhoven, een politiemedewerker, is neergeschoten. Justitieminister David van Weel zei dat hij zich eerder heeft uitgesproken tegen het Iraanse regime. Volgens de minister zijn er naar aanleiding van het incident veiligheidsmaatregelen getroffen voor andere Iraanse dissidenten in Nederland. Voor hoeveel mensen dit geldt en welke maatregelen het zijn, wilde hij niet zeggen.

Niet bang

De voorzitter weet niet wie het slachtoffer is. Zelf is hij niet bang. "Het is misschien naïef, maar ik ga gewoon door. Het verzet is al jarenlang gaande en er zijn al eerder mensen doodgeschoten."

De Vereniging van Iraanse Academici organiseert zondagmiddag een demonstratie op de Dam in Amsterdam, uit solidariteit met het Iraanse volk. "Die gaat gewoon door."