Experts: stroomstoring Spanje en Portugal samenloop van factoren

door anp
vrijdag, 20 maart 2026 om 12:01
MADRID (ANP/AFP) - De grootschalige stroomstoring in Spanje en Portugal van april vorig jaar kwam door een "noodlottige samenloop van verschillende factoren", concluderen deskundigen in een rapport. "Er was niet één enkele oorzaak", aldus Damian Cortinas, van de netbeheerdersorganisatie ENTSO-E die opdracht gaf tot het onderzoek.
Een groep van 49 Europese deskundigen heeft gekeken wat er precies misging. Er bleek een reeks spanningsschommelingen geweest te zijn die leidden tot problemen met de energieopwekking, vooral bij bepaalde systemen die belangrijk zijn voor het opwekken van duurzame stroom. De installaties waren volgens het rapport niet flexibel genoeg om daarmee om te kunnen gaan. De netbeheerders konden de situatie bovendien niet goed genoeg in de gaten houden.
De kuren leidden tot de "grootste en ernstigste stroomuitval die we in het Europese elektriciteitssysteem hebben gezien in ruim twintig jaar", aldus Cortinas.
