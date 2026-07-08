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Iraanse media: 8 militairen omgekomen bij Amerikaanse aanvallen

Samenleving
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 18:50
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TEHERAN (ANP/RTR) - Bij de aanvallen die de Verenigde Staten woensdagochtend uitvoerden op het zuiden van Iran zijn acht Iraanse militairen omgekomen, melden staatsmedia. De slachtoffers maakten deel uit van de luchtmacht en de marine en kwamen om bij aanvallen op Bandar Abbas en Bushehr, aldus de media.
De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde woensdag dat het bestand tussen de twee landen wat hem betreft voorbij was. Na meerdere aanvallen op schepen bij de Straat van Hormuz vielen de VS Iran opnieuw aan.
Trump zei ook woensdagavond weer grootschalige aanvallen te zullen uitvoeren. Volgens CNN hebben de VS nog niet besloten wat ze precies gaan aanvallen. Trump zei verschillende opties te overwegen, waaronder aanvallen op elektriciteitscentrales of een overname van Kharg, een eiland dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export.
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