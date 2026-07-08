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Tennisser Zverev voor het eerst naar halve finales Wimbledon

Sport
door anp
woensdag, 08 juli 2026 om 18:48
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LONDEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is voor het eerst doorgedrongen tot de halve finales op Wimbledon. De als tweede geplaatste Duitser was met 6-4 6-4 6-2 te sterk voor de Amerikaan Taylor Fritz, de nummer 7 van de wereldranglijst. Hij treft in de halve finales de Brit Arthur Fery, die de Italiaan Flavio Cobolli versloeg.
Zverev speelde vorige maand de finale op Roland Garros tegen Cobolli. De Duitser won in Parijs zijn eerste grandslamtitel na een vijfsetter. Hij had met het bereiken van de kwartfinales ook al zijn beste prestatie op Wimbledon geboekt.
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