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Rutte neemt het op voor pers en protest na repressie Turkije

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 17:01
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ANKARA (ANP) - NAVO-topman Mark Rutte heeft aan de vooravond van de top in Ankara aandacht gevraagd voor de rechten van journalisten en demonstranten. Hij bleef weg van een veroordeling van gastheer Turkije, die de afgelopen dagen onwelgevallige geluiden hardhandig smoorde, maar onderstreepte dat een democratie ruimte moet bieden voor protest en pers.
In de aanloop naar de top pakten de Turkse veiligheidsdiensten dissidenten, activisten en een kritische komiek op. Journalisten van kritische media werd aanvankelijk de toegang tot de NAVO-top ontzegd. Nadat onder meer Nederland Turkije daarop binnenskamers had aangesproken en de NAVO zich ermee bemoeide, werd alsnog een aantal van hen toegelaten.
"Democratie is ook de vrije pers, dat jullie alle vragen kunnen stellen en de stukken kunnen schrijven die jullie willen en jullie onderzoek kunnen doen", zei Rutte bij zijn voorbeschouwing op de top. "En natuurlijk is democratie ook dat mensen demonstraties kunnen organiseren als ze daarvoor kiezen."
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